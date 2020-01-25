25 Янв. 2020 2020-01-25T12:33:46+03:00

Усиление ветра до 24 метров в секунду ожидают в воскресение в Кузбассе Фото: Яна ПОПОВА

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В ночь на воскресенье, 26 января, синоптики кузбасского Гидрометцентра прогнозируют усиление ветра до 24 метров в секунду, а также предупреждают о метелях, мокром снеге и гололедице.

Температура воздуха в ночь на последнее воскресенье января в среднем составит минус 3-8 градуса Цельсия, лишь местами похолодает до минус 14 градусов. Днем сохранится такая же температура.

Ветер юго-западный, его порывы будут достигать в ночное время в среднем 10-15 метров в секунду, а в некоторых районах области ожидается усиление ветра до 19-24 метров в секунду.

Также в регионе по-прежнему прогнозируют большое количество осадков. В воскресенье синоптики ожидают облачность, мокрый снег, местами метели, гололедицу, снежные заносы в ночное время, а днем – умеренный снег и гололедицу.

Напомним, ранее сообщалось, что дорожники Кузбасса активно борются со снежными завалами. Только за 24 января они вывезли более 43 тысяч кубометров снега. А в субботу, 25 января, на улицах работали 3100 специалистов и 2000 единиц техники.

ИСТОЧНИК KP.RU