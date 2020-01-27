27 Янв. 2020 2020-01-27T17:30:24+03:00

В Кемерове за выходные травмировалось почти 200 детей. ФОТО: Областная Детская Больница/Instagram

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В Кемерове в минувшие выходные в травмпункт областной детской больницы обратилось около 200 детей. Они поступили с закрытыми и открытыми переломами верхних и нижних конечностей, ушибами, укусами бродячих собак.

Как рассказали в медицинском учреждении, минувшие суббота и воскресенье выдались достаточно напряженными для врачей и медсестер детского травматологического отделения.

- Обратившихся было в два раза больше, чем обычно за выходные. Травматологи-ортопеды оказали медицинскую помощь 190 пациентам, в большинстве случаев травмы бытовые, - рассказали в больнице.

За выходные 33 маленьких пациента обратились с переломами нижних и верхних конечностей, у восьми детей диагностировали открытые раны, четыре ребенка пострадали во время прыжков с гаражей в снег, а двоих покусали бродячие собаки.

Опасны игры на улице не только возможностью травмироваться. Как сообщалось ранее, 10-летний мальчик решил после похода в библиотеку покататься на горках, а когда стемнело, ребенок не смог вернуться домой самостоятельно.

ИСТОЧНИК KP.RU