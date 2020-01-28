28 Янв. 2020 2020-01-28T07:50:19+03:00

Виновные в сходе 23 вагонов с концентратом в Кузбассе предстанут перед судом. ФОТО: СУ на транспорте СК РФ по Кемеровской области.

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Дорожный мастер и бригадир пути со станции Красулино недостаточно хорошо выполняли свою работу. Результатом стал сход 23 вагонов с железорудным концентратои и ущерб в 53 миллиона рублей.

Следователи следственного отдела на транспорте Западно-Сибирского СУ на транспорте СК РФ завершили расследование уголовного дела о сходе вагонов с пути 2 марта 2019 года. В том, что 23 груженных железорудным концентратом вагона сошли с путей, обвиняют дорожного мастера и бригадира пути на станции Красулино.

- Причиной схода подвижного состава явился излом накладок из-за скоротечного развития трещин в вертикальном направлении из-за неудовлетворительного текущего содержания пути, - сообщили в пресс-службе ведомства. - В результате бездействия дорожного мастера и бригадира пути на станции Красулино произошел сход вагонов, владельцам которых причинен крупный ущерб на сумму более 53 миллионов рублей.

Сейчас уголовное дело с утвержденным обвинением направлено в суд.

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Инцидент произошел около 3.00 в субботу, 2 марта, на 57-м километре перегона станции Красулино - Блокпост, сообщили в Западно-Сибирском следственном управления на транспорте СК России. Когда перегон проходил грузовой состав из 62 вагонов с железорудным концентратом, 23 вагона сошли с рельсов. (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU