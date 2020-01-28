2020-01-28T08:30:21+03:00
Общество

Жителям Новокузнецка показали видео строительства нового спорткомплекса

Он находится в Новоильинском районе города [Видео]
Ирина АВТУШКО
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Жителям Новокузнецка показали видео строительства нового спорткомплекса. Фото: Сергей Кузнецов/ InstagramЖителям Новокузнецка показали видео строительства нового спорткомплекса. Фото: Сергей Кузнецов/ Instagram
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В Новокузнецке полным ходом ведется строительство нового физкультурно-оздоровительного комплекса. Он расположен в Новоильинском район города.

Напомним, что 2020 год в Новокузнецке объявлен Годом Новоильинского района. По этому случаю здесь появится спортивный кластер, одним из объектом которого и является строящийся ФОК. По планам, его должны ввести в эксплуатацию осенью, стоимость объекта составляет более 100 миллионов рублей.

Как отметил мэр города Сергей Кузнецов во время очередного объезда, объект строится в рамках проекта «Демография» и регионального подпроекта «Спорт - норма жизни».

Строительство ФОК в Новоильинском районе Новокузнецка.Видео: Сергей Кузнецов/ Instagram

Сейчас на месте будущего спортивно-оздоровительного комплекса собраны основные конструкции здания, на площадку завезены стеновые сэндвич-панели.

-Все работы ведутся в полном соответствии с графиком, подрядчик гарантирует возведение комплекса в установленные сроки, - добавил глава.

ИСТОЧНИК KP.RU

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