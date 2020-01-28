Жителям Новокузнецка показали видео строительства нового спорткомплекса
В Новокузнецке полным ходом ведется строительство нового физкультурно-оздоровительного комплекса. Он расположен в Новоильинском район города.
Напомним, что 2020 год в Новокузнецке объявлен Годом Новоильинского района. По этому случаю здесь появится спортивный кластер, одним из объектом которого и является строящийся ФОК. По планам, его должны ввести в эксплуатацию осенью, стоимость объекта составляет более 100 миллионов рублей.
Как отметил мэр города Сергей Кузнецов во время очередного объезда, объект строится в рамках проекта «Демография» и регионального подпроекта «Спорт - норма жизни».
Строительство ФОК в Новоильинском районе Новокузнецка.Видео: Сергей Кузнецов/ Instagram
Сейчас на месте будущего спортивно-оздоровительного комплекса собраны основные конструкции здания, на площадку завезены стеновые сэндвич-панели.
-Все работы ведутся в полном соответствии с графиком, подрядчик гарантирует возведение комплекса в установленные сроки, - добавил глава.
ИСТОЧНИК KP.RU