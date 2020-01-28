В Кузбассе установили мемориальную доску детям блокадного Ленинграда

28 Янв. 2020 2020-01-28T08:54:35+03:00

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В Кемерове установили мемориальную доску, посвященную детям блокадного Ленинграда. Ее разместили на здании, где в годы Великой Отечественной войны находился Боровушинский детский дом.

Как рассказали в администрации Кемерова, на открытии мемориальной доски на здании действующего детского сада №1 в поселке Боровой, где ранее размещался детский дом для блокадников, присутствовал член Союза писателей Кузбасса, воспитанник Боровушинского детского дома Эдуард Горянец. Он потерял в блокаде родителей и брата, а в 1942 году был эвакуирован в Новосибирск, после – в Кемерово.

Также в торжественном мероприятии приняли участие педагоги, работавшие в то время в детском доме, школьники, жители поселка Боровой.

Отметим, осенью 1942 года в деревню Боровая на грузовых машинах, крытых брезентом, привезли 120 эвакуированных из блокадного Ленинграда детей. Самому маленькому из них было всего четыре года. Детям отдали лучшее на тот момент здание новой школы. Оно получило наименование «Боровушинский детский дом детей блокадного Ленинграда». Ребята проживали в нем до 1960 года.

ИСТОЧНИК KP.RU