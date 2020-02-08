Кузбасский следком начал проверку по факту ДТП с участием детской спортивной команды

8 Февр. 2020 2020-02-08T04:10:54+03:00

В аварии погиб один человек и несколько оказались в больнице

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Следственный комитет Кузбасса начал доследственную проверку с участием детской спортивной команды. Трагедия произошла на трассе в Новокузнецком районе.

Как было предварительно установлено, в пятницу, 7 февраля, на вышеуказанной дороге водитель легкового автомобиля выехал на встречную полосу, где столкнулся с микроавтобусом с юными спортсменами. В результате аварии мужчина, который находился за рулем легкового автомобиля, скончался на месте от полученных травм. Из восьми детей, находящихся в микроавтобусе в сопровождении тренера, шестеро госпитализированы, в основном с ссадинами и ушибами.

-Обстоятельства произошедшего устанавливаются, - сообщили в ведомстве - По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

ИСТОЧНИК KP.RU