2020-02-07T18:29:52+03:00
Происшествия

Автобус с детской спортивной командой попал в смертельное ДТП в Кузбассе

Один человек погиб, семеро – в больнице
Екатерина РОМАНОВА
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Автобус с детской спортивной командой попал в смертельное ДТП в КузбассеАвтобус с детской спортивной командой попал в смертельное ДТП в КузбассеФото: Екатерина РОМАНОВА
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Вечером 7 февраля на кузбасской трассе автобус с детской спортивной командой столкнулся с отечественным легковым автомобилем. В ДТП один человек погиб, еще семерых госпитализировали.

ДТП произошло в 18:45 в Новокузнецком районе на 213-ом километре автодороги «Бийск – Мартыново – Новокузнецк». По предварительным данным, водитель автомобиля «Лада» выехал на полосу встречного движения. Ему навстречу в это же время ехал минивэн Hundai, в котором находилась детская спортивная команда из Магадана. Дети возвращались с соревнований и направлялись в аэропорт Спиченково города Новокузнецка.

Водитель отечественной легковушки скончался на месте от полученных ран. Семеро пассажиров минивэна были доставлены в больницу для обследования.

- В настоящее время полицейские работают на месте автоаварии и устанавливают все обстоятельства ДТП, - сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Кемеровской области. - Полиция Кузбасса рекомендует водителям быть предельно внимательными на дороге, соблюдать скоростной режим, дистанцию, избегать резких маневров и торможений, а также выполнять предписания дорожных знаков.

ИСТОЧНИК KP.RU

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