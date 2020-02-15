15 Февр. 2020 2020-02-15T05:53:54+03:00

Новые порывы: ремонт трубопровода в Кемерове на ФПК пока не завершен. ФОТО: пресс-служба СГК

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Ремонт трубопровода на ФПК, где вечером 14 февраля забил фонтан из-под земли, пока не завершен. Здесь обнаружили новые порывы.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="406" height="720" src="https://www.kem.kp.ru/video/embed/760971" frameborder="0"></iframe> Новые порывы: ремонт трубопровода в Кемерове на ФПК пока не завершен.Видео: пресс-служба СГК

Порыв на трубопроводе на улице Свободы, что на ФПК в Кемерове, специалисты устраняли на протяжении нескольких часов. К семи часам утра, как и планировалось, ремонтные работы были завершены, а подача тепла в девять домов по улице Свободы возобновилась по нормальной схеме.

- К сожалению, состояние труб оказалось совсем печальное, и в процессе заполнения прямого трубопровода появились дефекты на соседних участках, - сообщил пресс-секретарь компании «СГК» Олег Бритвин. - Приносим извинения жителям ФПК за доставленные неудобства. Мы делаем всё необходимое

Дома вновь, как и ночью, переведены на резервную схему теплоснабжения. А это значит, что вода и тепло есть во всех квартирах, однако температура теплоносителя несколько снижена.

Напомним, коммунальная авария на ФПК случилась в ночь на 15 февраля. Очевидцы сняли на видео бьющий из-под земли фонтан кипятка. При этом столб воды и пара был выше девятиэтажного дома.

ИСТОЧНИК KP.RU