Новые порывы: ремонт трубопровода в Кемерове на ФПК пока не завершен
Ремонт трубопровода на ФПК, где вечером 14 февраля забил фонтан из-под земли, пока не завершен. Здесь обнаружили новые порывы.
Новые порывы: ремонт трубопровода в Кемерове на ФПК пока не завершен.Видео: пресс-служба СГК
Порыв на трубопроводе на улице Свободы, что на ФПК в Кемерове, специалисты устраняли на протяжении нескольких часов. К семи часам утра, как и планировалось, ремонтные работы были завершены, а подача тепла в девять домов по улице Свободы возобновилась по нормальной схеме.
- К сожалению, состояние труб оказалось совсем печальное, и в процессе заполнения прямого трубопровода появились дефекты на соседних участках, - сообщил пресс-секретарь компании «СГК» Олег Бритвин. - Приносим извинения жителям ФПК за доставленные неудобства. Мы делаем всё необходимое
Дома вновь, как и ночью, переведены на резервную схему теплоснабжения. А это значит, что вода и тепло есть во всех квартирах, однако температура теплоносителя несколько снижена.
Напомним, коммунальная авария на ФПК случилась в ночь на 15 февраля. Очевидцы сняли на видео бьющий из-под земли фонтан кипятка. При этом столб воды и пара был выше девятиэтажного дома.
ИСТОЧНИК KP.RU