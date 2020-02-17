Двоих подростков обвинили в надругательстве над могилами на кладбище Кузбасса
Уголовное дело на двоих подростков завели в Кузбассе. Мальчики надругались над могилами, расположенными на местном кладбище.
- В дежурную часть отделения полиции «Новый Городок» межмуниципального отдела МВД России «Беловский» обратился житель поселка Чернинский. Он сообщил, что на местном кладбище неизвестные осквернили могилу его недавно умершего родственника, - сообщили в ГУ МВД по Кемеровской области.
Выяснилось, что двое подростков 16 и 17 лет, проживающие в поселках Новый Городок и Инской, разрушили еще 20 надгробных плит.
Сейчас полицейские возбудили уголовное дело по данному факту по статье «Надругательство над телами умерших и местами их захоронения». Теперь мальчикам может грозить три месяца ареста.
Напомним, ранее сообщалось, что в Чертинском микрорайоне Беловского городского округа вандалы осквернили могилы на местном кладбище. Они разбили памятники, раскидали цветы и сломали кресты.
ИСТОЧНИК KP.RU