Двоих подростков обвинили в надругательстве над могилами на кладбище Кузбасса

17 Февр. 2020 2020-02-17T16:19:01+03:00

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Уголовное дело на двоих подростков завели в Кузбассе. Мальчики надругались над могилами, расположенными на местном кладбище.

- В дежурную часть отделения полиции «Новый Городок» межмуниципального отдела МВД России «Беловский» обратился житель поселка Чернинский. Он сообщил, что на местном кладбище неизвестные осквернили могилу его недавно умершего родственника, - сообщили в ГУ МВД по Кемеровской области.

Выяснилось, что двое подростков 16 и 17 лет, проживающие в поселках Новый Городок и Инской, разрушили еще 20 надгробных плит.

Сейчас полицейские возбудили уголовное дело по данному факту по статье «Надругательство над телами умерших и местами их захоронения». Теперь мальчикам может грозить три месяца ареста.

Напомним, ранее сообщалось, что в Чертинском микрорайоне Беловского городского округа вандалы осквернили могилы на местном кладбище. Они разбили памятники, раскидали цветы и сломали кресты.

ИСТОЧНИК KP.RU