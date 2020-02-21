Покупку лекарств для тяжело больной девочки взял под контроль губернатор Кузбасса
Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев обещал помочь 11-летней кемеровчанке Милане Викторовой. У девочки редкое заболевание - спинальная мышечная атрофия.
Девочка не может самостоятельно дышать. Сейчас она круглосуточно подключена к аппарату, который обеспечивает ее организм необходимым кислородом.
Справиться с этим возможно - лекарство от заболевания изобретено, однако получить его оказалось очень трудно, так как больницы не могут предоставить этот препарат.
С просьбой о том, чтобы девочка все-таки получила необходимое лечение, обратились на отчетной пресс-конференции «500 дней. Время новых побед» к губернатору Кузбасса Сергею Цивилеву.
- Я возьму эту девочку под личный контроль. Лекарства приобретем ей, - пообещал глава региона.
Отметим, ранее сообщалось, что на этом же мероприятии губернатор Кузбасса Сергей Цивилев рассказал о проблемах в сфере здравоохранения в регионе, а также объяснил, как сейчас они решаются и какие были допущены ошибки.
Прямую трансляцию отчетной пресс-конференции губернатора Сергея Цивилева «500 дней. Время новых побед», посвященную подготовке к празднованию 300-летия Кузбасса, можно посмотреть здесь.
ИСТОЧНИК KP.RU