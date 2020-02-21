Покупку лекарств для тяжело больной девочки взял под контроль губернатор Кузбасса

21 Февр. 2020 2020-02-21T11:32:21+03:00

Просьба была озвучена в рамках отчетной пресс-конференции «500 дней. Время новых побед»

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Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев обещал помочь 11-летней кемеровчанке Милане Викторовой. У девочки редкое заболевание - спинальная мышечная атрофия.

Девочка не может самостоятельно дышать. Сейчас она круглосуточно подключена к аппарату, который обеспечивает ее организм необходимым кислородом.

Справиться с этим возможно - лекарство от заболевания изобретено, однако получить его оказалось очень трудно, так как больницы не могут предоставить этот препарат.

С просьбой о том, чтобы девочка все-таки получила необходимое лечение, обратились на отчетной пресс-конференции «500 дней. Время новых побед» к губернатору Кузбасса Сергею Цивилеву.

- Я возьму эту девочку под личный контроль. Лекарства приобретем ей, - пообещал глава региона.

Отметим, ранее сообщалось, что на этом же мероприятии губернатор Кузбасса Сергей Цивилев рассказал о проблемах в сфере здравоохранения в регионе, а также объяснил, как сейчас они решаются и какие были допущены ошибки.

Прямую трансляцию отчетной пресс-конференции губернатора Сергея Цивилева «500 дней. Время новых побед», посвященную подготовке к празднованию 300-летия Кузбасса, можно посмотреть здесь.

ИСТОЧНИК KP.RU