21 Февр. 2020 2020-02-21T13:47:41+03:00

В Кузбассе скончался почтальон, которого ударили по голове монтировкой Фото: Александр ГЛУЗ

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В кузбасской больнице скончался 57-летний почтальон, который стал жертвой наркомана. Злоумышленник ударил его по голове монтировкой, чтобы украсть разносимые пенсии.

Информацию о смерти сотрудника подтвердили в УФПС Кемеровской области.

-УФПС Кемеровской области выражает глубокие соболезнования родным и близким погибшего сотрудника. Управление федеральной почтовой службы и Беловский почтамт оказывают помощь семье погибшего. В ближайшее время родственники получат положенные социальные выплаты, - сообщили в ведомстве.

Напомним, что инцидент произошел в поселке Новый Городок города Белово. Когда почтальон разносил местным жителям пенсию, на него напал наркоман, ударил по голове металлической монтировкой и скрылся вместе с деньгами. Мужчина получил перелом затылочной кости и ушиб головного мозга. Врачи не смогли его спасти – беловчанин скончался в больнице. Сам подозреваемый в преступлении был задержан у родственников, проживающих в Березовском.

ИСТОЧНИК KP.RU