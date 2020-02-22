10 домов остались без холодной воды из-за аварии в Кемерове

22 Февр. 2020 2020-02-22T11:41:54+03:00

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В Кемерове из-за аварии на водоводе сразу 10 многоквартирных домов остались без холодной воды. ЧП произошло утром 22 февраля, а уже к трем часам дня в большинстве домов водоснабжение было восстановлено.

Утром в субботу, 22 февраля, жители улиц Сарыгина и Мичурина обратили внимание на то, что на проезжей части и тротуаре настоящий потоп. Причиной этого потопа оказалась коммунальная авария, которая произошла в районе дома №42 по улице Сарыгина. Как сообщили в администрации города, здесь произошла утечка на водоводе диаметров 500 миллиметров. На время устранения аварии без холодной воды остались 10 многоквартирных домов.

Такую картину застали утром кемеровчане не пересечении улиц Сарыгина и МичуринаФото: Яна ПОПОВА

-По состоянию на 15.00 проведены работы по ревизии запорной арматуры, выполнено переподключение водопровода. Без холодно водоснабжения остаются два дома – на Сарыгина, 42, и Мичурина 114, - сообщили в городской администрации. – Ведутся вскрышные работы, которые осложнены нахождением в месте раскопки деревьев.

Также в администрации отметили, что к домам, где отключено водоснабжение, осуществляется подвоз воды.

Последствия аварии устраняют специалистыФото: Полина ПРИЛУЦКАЯ

В компании «Кемвод» в свою очередь отметили, что все работы планируется завершить до восьми часов вечера.

ИСТОЧНИК KP.RU