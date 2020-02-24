В Кузбассе вместо департамента образовалось министерство

24 Февр. 2020 2020-02-24T12:42:39+03:00

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В Кузбассе переименовали департамент молодежной политики и спорта в министерство физической культуры и спорта Кузбасса. Соответствующее постановление появилось на сайте правительство региона.

В документе говорится, что министерство является правопреемником по обязательствам прошлого органа, в том числе возникшим в результате судебных решений, департамента молодежной политики и спорта Кузбасса. Однако оно не решает вопросы, касающиеся туризма и молодежной политики области.

Координировать деятельность министерства будет замгубернатора Кузбасса по вопросам культуры, спорта и туризма Сергей Алексеев.

Напомним, ранее сообщалось, что в Кемеровской области было создано министерство туризма и молодежной политики. Оно не стало правопреемником профильного департамента по обязательствам, а было создано с нуля.

ИСТОЧНИК KP.RU