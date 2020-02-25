Синоптики предупредили кузбассовцев об опасных метеоусловиях

25 Февр. 2020 2020-02-25T09:00:46+03:00

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В Кузбассе синоптики продлили режим неблагоприятных метеоусловий, который в народе получил название «черноt неба». В эти дни предприятиям рекомендуют сократить выбросы.

На сайте правительства Кузбасса указано, что опасный режим будет действовать на территориях Кемерова, Прокопьевска и Новокузнецка.

Это связано с тем, что сейчас в регионе нет сильных ветров, из-за чего в воздухе накапливаются загрязняющие вещества. Как сообщают эксперты, предприятиям городов рекомендуется задействовать мероприятия по сокращению выбросов.

Режим « черного неба» продлен до 18.00 25 февраля в Кемерове и до 18.00 26 февраля в Новокузнецке и Прокопьевске.

Ранее сообщалось, что утром во вторник, 25 февраля, кемеровчане обратили внимание на густой туман с неприятным запахом, окутавший город. Фотографиями тумана – или смога – горожане делятся в социальных сетях. Эксперты связывают это также с накоплением вредных веществ в атмосферном воздухе.

ИСТОЧНИК KP.RU