В Кемерово-сити начали строительство школы

25 Февр. 2020 2020-02-25T12:32:13+03:00

Она будет рассчитана на 1225 учащихся

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В Кемерово-сити на месте строительства новой школы забили первую сваю. На этом событии присутствовал и губернатор Кузбасса Сергей Цивилев.

Школа будет расположена в микрорайоне 7б и рассчитана на 1225 учащихся.

- К юбилею Кузбасса будет построена и новая школа в микрорайоне 7б Центрального района. Здесь растет большой жилищный комплекс, поэтому школа очень нужна, - прокомментировал губернатор.

Отметим, на строительство учреждения будет направлено около 1 миллиарда рублей в рамках национального проекта. В ней будет пять потоков начальной школы с 1-го по 4-й класс, пять потоков средней школы с 5-го по 9-й класс и два потока старших классов с 10-го по 11-й класс.

Само строение будет состоять из трех блоков с разной этажностью, функциональным назначением и конструктивом: А и Б - основные блоки, В --встроенно-пристроенная спортивная школа. В блоке А разместятся ученические секции старших и средних классов, блоки начальных классов - на первом и втором этажах.

В трехэтажном блоке Б разместятся два зала для занятий физкультурой, зрительный зал на 350 мест, пищеблок и столовая на 613 посадочных мест, медицинский блок, библиотека с информационным центром.

Строение спортшколы будет поделено на две части: два тренировочных поля для фехтования и поле для единоборств. Они рассчитаны на 200 зрительских мест. Общая площадь - 16 621 квадратный метр.

Генеральным подрядчиком двух проектов по итогам конкурсного отбора является ООО «СДС-Строй».

ИСТОЧНИК KP.RU