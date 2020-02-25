2020-02-25T12:32:13+03:00
Общество

В Кемерово-сити начали строительство школы

Она будет рассчитана на 1225 учащихся
Поделиться:
В Кемерово-сити начали строительство школыВ Кемерово-сити начали строительство школыФото: Евгения ГУСЕВА
Изменить размер текста:

В Кемерово-сити на месте строительства новой школы забили первую сваю. На этом событии присутствовал и губернатор Кузбасса Сергей Цивилев.

Школа будет расположена в микрорайоне 7б и рассчитана на 1225 учащихся.

- К юбилею Кузбасса будет построена и новая школа в микрорайоне 7б Центрального района. Здесь растет большой жилищный комплекс, поэтому школа очень нужна, - прокомментировал губернатор.

Отметим, на строительство учреждения будет направлено около 1 миллиарда рублей в рамках национального проекта. В ней будет пять потоков начальной школы с 1-го по 4-й класс, пять потоков средней школы с 5-го по 9-й класс и два потока старших классов с 10-го по 11-й класс.

Само строение будет состоять из трех блоков с разной этажностью, функциональным назначением и конструктивом: А и Б - основные блоки, В --встроенно-пристроенная спортивная школа. В блоке А разместятся ученические секции старших и средних классов, блоки начальных классов - на первом и втором этажах.

В трехэтажном блоке Б разместятся два зала для занятий физкультурой, зрительный зал на 350 мест, пищеблок и столовая на 613 посадочных мест, медицинский блок, библиотека с информационным центром.

Строение спортшколы будет поделено на две части: два тренировочных поля для фехтования и поле для единоборств. Они рассчитаны на 200 зрительских мест. Общая площадь - 16 621 квадратный метр.

Генеральным подрядчиком двух проектов по итогам конкурсного отбора является ООО «СДС-Строй».

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Пожилого мужчину в черной шапке разыскивают в Кемерове
В Киселевске по решению суда закрыли горящий угольный отвал
В Кемерове запустили строительство моста через Искитимку
Новокузнечанин сообщил об убийстве ради общения с полицейскими
В Кемерово-сити начали строительство школы
В Кузбассе прекратил существование департамент образования и науки
Первые сваи забили на месте строительства спорткомплекса «Кузбасс-арена»
Кузбассовец до смерти забил случайного знакомого на стройке
Скандальная фотография на дверях КемГУ оказалась фейком
Музей-заповедник "Томская писаница" приглашает на всекузбасскую Инстамасленицу - 2020
В Кузбассе браконьер застрелил самку лося
В Кузбассе установили всероссийский рекорд
Синоптики назвали причины тумана в Кемерове
Двух кузбассовцев поймали на краже запчастей для тепловозов
Синоптики предупредили кузбассовцев об опасных метеоусловиях