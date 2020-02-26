2020-02-26T12:00:32+03:00
Происшествия

Землетрясение магнитудой в 3,9 произошло в Кузбассе

Эпицентр подземного толчка находился неподалеку от Краснобродского
Екатерина РОМАНОВА
Поделиться:
Землетрясение магнитудой в 3,9 произошло в Кузбассе. ФОТО: Алтае-Саянский филиал Единой геофизической службы РАНЗемлетрясение магнитудой в 3,9 произошло в Кузбассе. ФОТО: Алтае-Саянский филиал Единой геофизической службы РАН
Изменить размер текста:

Днем в среду, 26 февраля, в Кузбассе произошло землетрясение. Его эпицентр находился неподалеку от Краснобродского, а магнитуда составила 3,9.

Как сообщает Алтае-Саянский филиал Единой геофизической службы РАН, сейсмическое событие произошло в 14.41 по местному времени. Его интенсивность составила 4,7 баллов (из 12) по шкале Медведева-Шпонхойера, что классифицируется как довольно сильное. Магнитуда – 3,9.

Эпицентр - неподалеку от Краснобродского. ФОТО: скрин idp-cs.net

Эпицентр - неподалеку от Краснобродского. ФОТО: скрин idp-cs.net

Эпицентр подземного толчка, согласно координатам, находился в непосредственной близости от разреза, однако в данном случае его причиной стали не взрывы, а естественные причины.

Напомним, в феврале также естественные причины были и у землетрясения, которое произошло рядом с горнолыжным курортом Шерегеш. Тогда магнитуда составила 3,7.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Землетрясение магнитудой в 3,9 произошло в Кузбассе
Кузбасских водителей ждут мокрый снег и гололед
У Кузбасса изменился официальный флаг
Россельхозбанк увеличил объем ипотечного кредитования для военнослужащих в 4 раза
Стали известны имена 16 финалисток конкурса «Миссис Кузбасс 2020»
В Кузбассе от стаи бродячих собак спасли косулю
Депутаты приняли в окончательном чтении закон о новом гербе Кузбасса
Двое рабочих на проспекте Металлургов в Новокузнецке устроили драку вместо ремонта
Кузбассовец заплатил 320 тысяч рублей, чтобы не лишиться автомобиля
В Кемерове главбух строительной фирмы присвоила себе почти 8 миллионов рублей
Один человек погиб при столкновении легковушки с цементовозом в Кемерове
Клиенты Россельхозбанка смогут носить картину в кармане
Кузбассу предсказывают сложный паводок
ГИБДД Кузбасса предупреждает водителей об опасности на дорогах
В Кузбассе уровень заболеваемости ВИЧ превысил средний уровень по стране
Более 550 надписей с рекламой наркотиков закрасили в Кемерове
В Кемерове пожар в частном доме тушили более 30 человек
Превышение концентрации опасного вещества в воздухе зафиксировали в Кемерове и Новокузнецке
В Новокузнецке избили 82-летнего пенсионера
Кузбасс может остаться без телевидения и радио