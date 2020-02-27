2020-02-27T12:23:45+03:00
Общество

В Кемерове начали газифицировать проблемные дома

Об этом сообщил губернатор Сергей Цивилев
Ирина АВТУШКО
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В Кемерове начали газифицировать первые дома. Фото: Сергей Цивилев/ InstagramВ Кемерове начали газифицировать первые дома. Фото: Сергей Цивилев/ Instagram
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Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев сообщил о начале газификации домов, которые остались без голубого топлива из-за бюрократических проволочек. Первые 10 домовладений уже подключены к газовому отоплению в Кемерове.

«Напомню, ко мне обратились жители областной столицы, которым обещали провести голубое топливо. Они закупили дорогостоящее оборудование, к их домам подвели сети, но газ так и не дали, - написал Сергей Цивилев в соцсетях. - На прошлой неделе я встретился с газовиками и представителями надзорных органов и потребовал прекратить бюрократические проволочки и подать людям обещанный газ».

К газовому отоплению уже подключены первые 10 домов в Кемерове, остальные будут подключать по мере оформления документов.

-Еще раз подчеркну, что мы заинтересованы в газификации частного сектора, и там, где есть возможность провести сети, мы будем это делать, - отметил губернатор.

Сергей Цивилев рассказал о начале газификации домов в Кузбассе.Видео: Сергей Цивилев/ Instagram

ИСТОЧНИК KP.RU

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