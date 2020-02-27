27 Февр. 2020 2020-02-27T18:53:04+03:00

Локомотив с углем сошел с путей в Кузбассе. ФОТО: "Регион 142"

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Груженый углем локомотив сошел с рельсов в Кузбассе. Фото и видео с места ЧП очевидцы разместили в одной из групп соцсетей.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="198" height="360" src="https://www.kem.kp.ru/video/embed/763343" frameborder="0"></iframe> Локомотив с углем сошел с путей в Кузбассе.Видео: "Регион 142"

Автор фото и видео отметил, что ЧП произошло в Прокопьевске в районе станции Маганак. Точного времени и даты, когда именно произошло ЧП, не сообщается. На кадрах запечатлен тепловоз: он сошел с рельсов и, завалившись на бок, упал на соседние пути. Падая, тепловоз потянул за собой и вагоны: один из них также частично опрокинулся на соседний путь.

Локомотив с углем сошел с путей в Кузбассе. ФОТО: "Регион 142"

27 февраля уже сообщалось о железнодорожной катастрофе, которая произошла в Зенковском районе города Прокопьевска. Здесь на улице Тюленина около 05.35 произошел сход маневренного локомотива и одного вагона с последующим возгоранием локомотива.

- На момент прибытия первого подразделения горела кабина тепловоза 1980 года выпуска, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Кемеровской области. – В результате пожара обгорела кабина и аккумуляторный отсек на площади шесть квадратных метров.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="352" height="640" src="https://www.kem.kp.ru/video/embed/763345" frameborder="0"></iframe> На месте железнодорожной катастрофы.Видео: "Регион 142"

На то, чтобы справиться с пожаром, потребовалось две единицы техники и восемь человек. Полностью ликвидирован пожар был в 06.42.

- В результате происшествия никто не пострадал, - сообщили в пресс-службе ОАО «РЖД». - Сообщаем, что происшествие отношения к ОАО "РЖД" не имеет, так как локомотив и подъездные пути необщего пользования, на которых произошёл инцидент, принадлежат транспортному предприятию.

ИСТОЧНИК KP.RU