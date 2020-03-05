Началась новая стадия ремонта проспекта Металлургов в Новокузнецке

5 Март 2020 2020-03-05T06:44:04+03:00

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В Новокузнецке продолжается ремонт одной из главных городских магистралей – проспекта Металлургов. На данный момент выполнены самые сложные для зимнего сезона задачи.

О ходе реконструкции дороги рассказал мэр города Сергей Кузнецов.

«На проспекте Металлургов на участке от привокзальной площади до Кутузова в настоящее время выполнены работы по укладке магистральной ливневой канализации и монтажу колодцев. Это - самые сложные и трудоемкие задачи, которые необходимо было решить именно в зимний период, когда грунтовые воды не мешали вести работы. В целом, ливневая канализация уложена на 90 процентов, остались перекрестки», - написал он в соцсетях.

Далее подрядчик приступит к демонтажу бортового камня и оставшихся шпал, а также уберет деревья, которые мешают обустроить парковочные карманы, необходимые для проезда к объектам торговли и общественного питания.

Напомним, что также продолжается ремонт моста черед реку Аба – одного из важнейших объектов проспекта. Его планируется сдать в эксплуатацию в октябре текущего года.

ИСТОЧНИК KP.RU