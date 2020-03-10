На проспекте Притомском в Кемерове построят новый торговый центр

10 Март 2020 2020-03-10T13:34:45+03:00

К разработке концепции приступят в мае этого года

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В Кемерове, на проспекте Притомском построят новый торгово-развлекательный комплекс. Об этом рассказали на заседании, которое прошло в администрации области.

- В марте-апреле проведут торги на земельный участок, к разработке концепции приступят в мае 2020 года, - сообщили власти.

Всего к празднованию 300-летия со дня открытия Кузбасса на Притомском проспекте будет построено более 30 объектов. Они будут поочередно сдаваться в 2020-2021 годах. В их числе, например, ледовый дворец «Кузбасс», спортивный комплекс «Кузбасс-арена», здание Федеральной налоговой службы. Кроме того, вдоль проспекта, недалеко от здания МЧС, будет построен автосалон «КИА-центр» - строительно-монтажные работы завершатся летом 2021 года.

На заседании также сообщили, что до конца недели в регионе будет создан координационный штаб по управлению строительством. Новая структура будет взаимодействовать с застройщиками, ведущими работы на объектах разной формы собственности - федеральной, областной, муниципальной, частной - и ликвидировать бюрократические проволочки при строительстве.

ИСТОЧНИК KP.RU