2020-03-13T11:55:31+03:00
Общество

Житель Амурской области госпитализирован в Шерегеше

Однако причиной стала не травма
Мария КОЛОСОВА
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Житель Амурской области госпитализирован в ШерегешеЖитель Амурской области госпитализирован в ШерегешеФото: Мария ЛЕНЦ
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В поселке Шерегеш экстренно доставлен в больницу житель Амурской области. Однако причиной госпитализации стали отнюдь не травмы, полученные на горнолыжных склонах.

Как сообщили в единой дежурно-диспетчерской службе Таштагольского района, медицинская помощь туристу понадобилась ночью 13 марта. Житель Благовещенска 1979 года рождения почувствовал себя плохо, в 3.15 к нему приехали медики.

- Доставлен в реанимацию города Таштагола. Состояние тяжелое. Диагноз: отравление алкоголем, - рассказали подробности в ЕДДС.

Между тем с начала горнолыжного сезона помощь спасателей понадобилась 400 туристам, которые во время отдыха получили различные травмы. Спасатели отмечают, что несчастные случаи чаще всего происходят из-за нарушений правил безопасности, переоценки своих возможностей и употребления алкоголя.

ИСТОЧНИК KP.RU

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