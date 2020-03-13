Житель Амурской области госпитализирован в Шерегеше
В поселке Шерегеш экстренно доставлен в больницу житель Амурской области. Однако причиной госпитализации стали отнюдь не травмы, полученные на горнолыжных склонах.
Как сообщили в единой дежурно-диспетчерской службе Таштагольского района, медицинская помощь туристу понадобилась ночью 13 марта. Житель Благовещенска 1979 года рождения почувствовал себя плохо, в 3.15 к нему приехали медики.
- Доставлен в реанимацию города Таштагола. Состояние тяжелое. Диагноз: отравление алкоголем, - рассказали подробности в ЕДДС.
Между тем с начала горнолыжного сезона помощь спасателей понадобилась 400 туристам, которые во время отдыха получили различные травмы. Спасатели отмечают, что несчастные случаи чаще всего происходят из-за нарушений правил безопасности, переоценки своих возможностей и употребления алкоголя.
ИСТОЧНИК KP.RU