2020-03-14T05:17:03+03:00
Общество

Коронавирус у двух госпитализированных кемеровчан не подтвердился

Их отпустили домой
Мария КОЛОСОВА
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Коронавирус у двух госпитализированных кемеровчан не подтвердилсяКоронавирус у двух госпитализированных кемеровчан не подтвердилсяФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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Накануне двух жителей Кемерова госпитализировали с подозрением на коронавирус нового типа. После дополнительных анализов диагноз не подтвердился, сообщил редакции источник в медицинских кругах.

-Диагноз у госпитализированных был установлен через час, сейчас пациенты отпущены домой, - сообщил источник

О том, что двое жителей областного центра были доставлены в больницу, сообщал губернатор Кузбасса Сергей Цивилев. Для точного диагноза, по его словам, требовалось дополнительное обследование. Факт заболевания итоге не подтвердился, однако ситуацию областные власти продолжают держать на контроле.

-В регионе создан специальный межведомственный штаб, который реализует комплекс мер по охране здоровья населения. - Ситуация находится на контроле Правительства Кузбасса, - подчеркнул Сергей Цивилев.

Отметим, что один из госпитализированных кемеровчан прилетел из Южной Кореи, второй – из Италии. Ранее областной Роспотребнадзор рекомендовал воздержаться от поездок в эти страны, а также в Иран.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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