15 Март 2020 2020-03-15T05:14:21+03:00

Автомобиль врезался в столб на проспекте Шахтеров в Кемерове. Фото: "Инцидетн Кемерово"/ vk.com

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Вечером в субботу, 14 марта, в Рудничном районе города Кемерова легковой автомобиль врезался в столб. Фотографиями с места происшествия поделились очевидцы.

На кадрах видно, что машина, передвигавшаяся по проспекту Шахтеров в сторону улицы Ракитянского, врезалась в опору ЛЭП недалеко от остановки «Кемсоцинбанк». От полученного удара у легковушки смяло капот.

Все обстоятельства произошедшего, а также степень вины водителя предстоит установить оперативным службам.

Напомним, что в пятницу 13 марта на проспекте Шахтеров произошло еще одно дорожно-транспортное происшествие. В районе Кемеровского горнотехнического техникума столкнулись такси и пожарная машина. В аварии травмы получила девушка – водитель иномарки.

ИСТОЧНИК KP.RU