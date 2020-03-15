Автомобиль врезался в столб на проспекте Шахтеров в Кемерове
Вечером в субботу, 14 марта, в Рудничном районе города Кемерова легковой автомобиль врезался в столб. Фотографиями с места происшествия поделились очевидцы.
На кадрах видно, что машина, передвигавшаяся по проспекту Шахтеров в сторону улицы Ракитянского, врезалась в опору ЛЭП недалеко от остановки «Кемсоцинбанк». От полученного удара у легковушки смяло капот.
Все обстоятельства произошедшего, а также степень вины водителя предстоит установить оперативным службам.
Напомним, что в пятницу 13 марта на проспекте Шахтеров произошло еще одно дорожно-транспортное происшествие. В районе Кемеровского горнотехнического техникума столкнулись такси и пожарная машина. В аварии травмы получила девушка – водитель иномарки.
ИСТОЧНИК KP.RU