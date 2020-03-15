2020-03-15T05:14:21+03:00
Происшествия

Автомобиль врезался в столб на проспекте Шахтеров в Кемерове

Инцидент произошел вечером 14 марта
Ирина АВТУШКО
Поделиться:
Автомобиль врезался в столб на проспекте Шахтеров в Кемерове. Фото: "Инцидетн Кемерово"/ vk.comАвтомобиль врезался в столб на проспекте Шахтеров в Кемерове. Фото: "Инцидетн Кемерово"/ vk.com
Изменить размер текста:

Вечером в субботу, 14 марта, в Рудничном районе города Кемерова легковой автомобиль врезался в столб. Фотографиями с места происшествия поделились очевидцы.

На кадрах видно, что машина, передвигавшаяся по проспекту Шахтеров в сторону улицы Ракитянского, врезалась в опору ЛЭП недалеко от остановки «Кемсоцинбанк». От полученного удара у легковушки смяло капот.

Все обстоятельства произошедшего, а также степень вины водителя предстоит установить оперативным службам.

Напомним, что в пятницу 13 марта на проспекте Шахтеров произошло еще одно дорожно-транспортное происшествие. В районе Кемеровского горнотехнического техникума столкнулись такси и пожарная машина. В аварии травмы получила девушка – водитель иномарки.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Кемеровчанин поднял с земли предмет и попал в полицию
Пенсионерка из Белова получила смс и лишилась сбережений
Автомобиль врезался в столб на проспекте Шахтеров в Кемерове
Из-за коронавируса в Кемерове отменен финальный матч чемпионата России по хоккею с мячом
Кузбасским школам рекомендовано перейти на дистанционное обучение из-за коронавируса
Для больных коронавирусом в кузбасской больнице выделен корпус
Маска не поможет: кузбассовцам рассказали, как спастись от коронавируса
В кузбасском минздраве сообщили, откуда прибыли заболевшие коронавирусом
«97 человек под наблюдением»: специалисты рассказали о ситуации с коронавирусом в Кузбассе
Сергей Цивилев подписал распоряжение о введении режима повышенной готовности в Кузбассе
В Кузбассе женщина несколько месяцев обворовывала родственницу
С подозрением на коронавирус в Новокузнецке госпитализировали человека
Полицейские просят кузбассовцев помочь в розыске подозреваемой в мошенничестве
В воскресенье в Кузбассе потеплеет до +8 градусов
Кемеровчанин сядет в тюрьму за пьяную езду
В Калтане строят многоквартирный дом для льготников
Кузбасская больница задолжала поставщику более миллиона рублей
Пожарные спасли четырех человек из горящей многоэтажки в Кемерове
Кузбасские полицейские получили 99 новых автомобилей
В Междуреченске под тяжестью снега обвалилась крыша жилого дома
В центре Кемерова перекроют движение из-за военных