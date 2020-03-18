2020-03-18T15:20:49+03:00
Общество

Первый вице-премьер Правительства России пообедал в шахтерской столовой в Кузбассе

Андрей Белоусов посетил шахту «Талдинская-Западная»
Ирина АВТУШКО
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Первый вице-премьер Правительства России пообедал в шахтерской столовой в Кузбассе. Фото: Скриншот «Цивилев.Live»Первый вице-премьер Правительства России пообедал в шахтерской столовой в Кузбассе. Фото: Скриншот «Цивилев.Live»
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Первый заместитель председателя Правительства РФ Андрей Белоусов и губернатор Кузбасса Сергей Цивилев побывали на шахте «Талдинская-Западная» в Прокопьевске, где запланировано совещание о мерах развитии угледобывающей отрасли.

Во время посещения предприятия делегация посетила шахтерскую столовую. Во время обеда губернатор рассказал вице-премьеру об ожиданиях кузбасских горняков.

- У ребят растут дети. Нужно определяться, куда их дальше отправлять, какую специальность они себе выберут. Они, конечно, хотят, чтобы шли по стопам. По стопам - значит они должны уверены быть, что это предприятие угольное будет работать так, что еще сыну и внуку хватит. Значит, нужно не только один год вывоза угля обеспечить, нужен вывоз угля на длительную перспективу, - сказал глава региона.

Первый вице-премьер Правительства РФ подчеркнул, что считает профессию шахтера героической и испытывает огромное уважение к людям, которые трудятся в отрасли.

- Мы должны сделать все, чтобы обеспечить этим людям, шахтерам, достойную жизнь и достойную зарплату - это связано сегодня, прежде всего, с вывозом угля в восточном направлении на экспорт, - заявил Андрей Белоусов.

Напомним, что на совещании, которое должно пройти позже, будут обсуждаться проблемы угольной отрасли региона, а также дальнейшее социально-экономическое развитие Кузбасса.

ИСТОЧНИК KP.RU

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