20 Март 2020 2020-03-20T03:16:17+03:00

Двое новокузнечан осуждены за попытку кражи 2 миллионов рублей из банкомата. Фото: ГУ МВД России по Кемеровской области

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В Новокузнецке суд вынес приговор двум местным жителями 22 и 23-х лет за попытку кражи и угон автомобиля. Целью злоумышленников стал банкомат с наличностью.

В ноябре 2019 года кузбасские полицейские вместе с коллегами из Красноярского края задержали четверых подозреваемых в неправомерном завладении автомобилями и попытках краж денежных средств из банкоматов. Двое из них ночью проникли в один из магазинов Новокузнецка и при помощи монтировки попытались разбить банкомат, в котором находилось 2 миллиона рублей. После безрезультатных попыток сообщники скрылись с места преступления на угнанном ими ранее автомобиле ВАЗ-21099. Впоследствии машина была обнаружена в Центральном районе города.

-Вскоре сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемых в совершении данного преступления. Задержанные стали фигурантами уголовного дела, один из них был заключен под стражу, - рассказал начальник отдела информации и общественных связей ГУ МВД России по Кемеровской области Игорь Ситдиков.

Собранных доказательств оказалось достаточно для вынесения подельникам обвинительного приговора. 22-летний новокузнечанин получил 4,5 года колонии общего режима. Его старший подельник – четыре года и четыре месяца колонии общего режима.

ИСТОЧНИК KP.RU