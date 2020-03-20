Россельхозбанк в 1,2 раза увеличил кредитование сезонных работ

20 Март 2020 2020-03-20T07:14:17+03:00

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За 2 месяца 2020 года общий объем кредитных средств, выданных Россельхозбанком на проведение сезонных работ, составил 96 миллардов рублей, что в 1,2 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. Из них более 70 процентов кредитов оформлено по льготным ставкам не выше 5 процентов.

Еще до наступления весны аграрии начинают подготовительные работы прежде всего по пополнению минеральных и органических веществ в почве, закупке и сортировке семян для посева, ремонту и закупке почвообрабатывающей и посевной техники. От того, насколько готов парк техники, зависит быстрота и продуктивность весенних посевных работ.

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