Специалисты назвали количество тестов на коронавирус в Кузбассе

20 Март 2020 2020-03-20T11:47:31+03:00

Изменить размер текста: A A

Во время пресс-конференции, на которой были озвучены последние данные по ситуации с коронавирусом в Кузбассе, специалисты рассказали, хватает ли тестов для диагностики опасной инфекции в регионе.

По данным областного Управления Роспотребнадзора, у кузбасских врачей имеется достаточное количество тестов на коронавирусную инфекцию, чтобы своевременно проводить диагностику.

- В Кузбассе сейчас имеется запас из порядка 600 тестов на коронавирус. И этот запас постоянно пополняется, - отметил глава кузбасского Роспотребнадзора Евгений Окс.

Также руководитель регионального ведомства отметил, что для того, чтобы не допустить распространения инфекции, кузбассовцам следует соблюдать правила гигиены: мыть руки и лицо, промывать нос, отказаться от посещения общественных мест. Тем же, кто прибыл из стран, где зарегистрированы случаи коронавируса, следует соблюдать режим самоизоляции, а при первых же признаках заболевания обращаться в больницу.

ИСТОЧНИК KP.RU