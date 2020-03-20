2020-03-20T11:47:31+03:00
Общество

Специалисты назвали количество тестов на коронавирус в Кузбассе

Запас тестов постоянно пополняется
Галина ШЕЛГАЧЕВА
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Специалисты назвали количество тестов на коронавирус в Кузбассе.Специалисты назвали количество тестов на коронавирус в Кузбассе.Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)
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Во время пресс-конференции, на которой были озвучены последние данные по ситуации с коронавирусом в Кузбассе, специалисты рассказали, хватает ли тестов для диагностики опасной инфекции в регионе.

По данным областного Управления Роспотребнадзора, у кузбасских врачей имеется достаточное количество тестов на коронавирусную инфекцию, чтобы своевременно проводить диагностику.

- В Кузбассе сейчас имеется запас из порядка 600 тестов на коронавирус. И этот запас постоянно пополняется, - отметил глава кузбасского Роспотребнадзора Евгений Окс.

Также руководитель регионального ведомства отметил, что для того, чтобы не допустить распространения инфекции, кузбассовцам следует соблюдать правила гигиены: мыть руки и лицо, промывать нос, отказаться от посещения общественных мест. Тем же, кто прибыл из стран, где зарегистрированы случаи коронавируса, следует соблюдать режим самоизоляции, а при первых же признаках заболевания обращаться в больницу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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