2020-03-20T12:04:32+03:00
Бизнес-новости Кемерова

Россельхозбанк и Mastercard подключили своим клиентам оплату покупок через сервис Garmin Pay

Для клиентов РСХБ сервис предоставляется на бесплатной основе
Яков КРЫМСКИЙ
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Держатели карт Mastercard АО «Россельхозбанк» получили возможность в одно касание оплачивать покупки умными часами Garmin. По экспертным оценкам специалистов Россельхозбанка, часы с возможностью добавления функциональности банковской карты входят в топ-5 наиболее популярных в мире форм бесконтактной оплаты наряду со смартфонами, фитнес-браслетами, платежными кольцами и QR-кодами. Клиентам РСХБ доступны все основные мобильные платежные сервисы, распространенные в России, в том числе Garmin Pay.

Чтобы начать пользоваться сервисом, достаточно зарегистрировать свою карту Mastercard АО «Россельхозбанк» в мобильном приложении Garmin Connect (раздел Garmin Pay) и добавить часы Garmin для синхронизации устройств. Для совершения платежа нужно поднести часы Garmin к терминалу для бесконтактной оплаты, циферблатом вниз.

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Генеральная лицензия Банка России №3349 (бессрочная).

Партнерский материал.

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