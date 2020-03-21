2020-03-21T07:34:34+03:00
Общество

Матч между ВК «Кузбасс» и «Динамо ЛО» отменен из-за коронавируса

Такое решение приняла Всероссийская федерация волейбола
Екатерина РОМАНОВА
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Матч между ВК «Кузбасс» и «Динамо ЛО» отменен из-за коронавируса. ФОТО: пресс-служба ВК "Кузбасс"Матч между ВК «Кузбасс» и «Динамо ЛО» отменен из-за коронавируса. ФОТО: пресс-служба ВК "Кузбасс"
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Матч между командами волейбольных клубов «Кузбасс» и «Динамо ЛО», запланированный на 21 марта, отменен.

Решение о приостановке проведения квалификационного раунда и Финала за 1-6 места чемпионата России по волейболу среди мужских команд Суперлиги приняла Всероссийская федерация волейбола. Все матчи, начиная с 20 марта, временно приостановлены – до особого распоряжения.

- Решение принято в связи с ухудшением эпидемиологической обстановки, связанной с распространением новой коронавирусной инфекции COVID 2019, и во исполнение Приказа Минспорта России от 16.03.2020 № 216, - сообщает пресс-служба волейбольного клуба «Кузбасс».

Напомним, что матч между «Кузбассом» и «Диномо ЛО» должен был состояться 21 марта. Из-за введения в Кузбассе ограничений по проведению массовых мероприятий, было принято решение провести игру при пустых трибунах. Предполагалось, что болельщики все же смогут увидеть состязание благодаря онлайн трансляции. Однако на настоящий момент матч отменен.

ИСТОЧНИК KP.RU

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