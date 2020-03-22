2020-03-22T06:05:06+03:00
Общество

Финальное шоу конкурса «Миссис Кузбасс 2020» перенесли из-за коронавируса

Оно состоится только в мае
Екатерина РОМАНОВА
Поделиться:
Финальное шоу конкурса «Миссис Кузбасс 2020» перенесли из-за коронавируса. ФОТО: оранизаторы конкурса "Миссис Кузбасс"Финальное шоу конкурса «Миссис Кузбасс 2020» перенесли из-за коронавируса. ФОТО: оранизаторы конкурса "Миссис Кузбасс"
Изменить размер текста:

Финальный концерт конкурса «Миссис Кузбасс 2020» переносится – об этом сообщили его организаторы. Перенос мероприятия напрямую связан с ситуацией с коронавирусом в Кузбассе.

- В связи с распоряжением по усилению мер против распространения коронавирусной инфекции и отмены массовых мероприятий с числом участников более 100 человек мы переносим финал конкурса «Миссис Кузбасс 2020» на 5 мая, - сообщают организаторы конкурса. - Все билеты имеют силу до новой даты финала!

Однако подготовка к финальному шоу и сам проект не уходят на вынужденные каникулы, а продолжаются. Конкурсантки по-прежнему будут участвовать в фотосессиях и мастер-классах, посещать тренинги и работать на репетициях. И это все для того, чтобы в мае зрители и болельщики увидели самое невероятное шоу в истории конкурса.

Напомним, поддержать понравившуюся вам конкурсантку вы можете здесь.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Конкурс "Миссис Кузбасс 2020"»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Новокузнецке автомобиль упал с моста в реку
Два автомобиля загорелось ночью в Кузбассе
В Кемерове закрыли антисанитарное кафе
Финальное шоу конкурса «Миссис Кузбасс 2020» перенесли из-за коронавируса
В Кузбассе назначен первый заместитель прокурора
Мошенники продают кузбассовцам путевки в «Артек», «Океан» и «Орленок»
За обработку от клещей власти Кемерова заплатят 888 тысяч рублей
За два года в Кузбассе в восемь раз выросло число электрокаров
За работу курьером новокузнечанин может лишиться свободы на 20 лет
+13 и штормовой ветер ожидаются в Кузбассе 22 марта
Кузбассовец совершил преступление с помощью сим-карты
Пьяный бомж устроил резню в кузбасском городе
Двоим заразившимся коронавирусом кузбассовцам стало лучше
Матч между ВК «Кузбасс» и «Динамо ЛО» отменен из-за коронавируса
Самолет из Таиланда в Новокузнецке встречали с термометрами