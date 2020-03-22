Финальное шоу конкурса «Миссис Кузбасс 2020» перенесли из-за коронавируса

22 Март 2020 2020-03-22T06:05:06+03:00

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Финальный концерт конкурса «Миссис Кузбасс 2020» переносится – об этом сообщили его организаторы. Перенос мероприятия напрямую связан с ситуацией с коронавирусом в Кузбассе.

- В связи с распоряжением по усилению мер против распространения коронавирусной инфекции и отмены массовых мероприятий с числом участников более 100 человек мы переносим финал конкурса «Миссис Кузбасс 2020» на 5 мая, - сообщают организаторы конкурса. - Все билеты имеют силу до новой даты финала!

Однако подготовка к финальному шоу и сам проект не уходят на вынужденные каникулы, а продолжаются. Конкурсантки по-прежнему будут участвовать в фотосессиях и мастер-классах, посещать тренинги и работать на репетициях. И это все для того, чтобы в мае зрители и болельщики увидели самое невероятное шоу в истории конкурса.

Напомним, поддержать понравившуюся вам конкурсантку вы можете здесь.

ИСТОЧНИК KP.RU