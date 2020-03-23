2020-03-23T05:46:43+03:00
Происшествия

Ураганным ветром в Кемерове повалило дерево

ЧП произошло на Весеннем бульваре
Екатерина РОМАНОВА
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Ураганным ветром в Кемерове повалило дерево. ФОТО: vk.com, "Инцидент Кемерово"Ураганным ветром в Кемерове повалило дерево. ФОТО: vk.com, "Инцидент Кемерово"
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Вечером 22 марта в Кемерове произошло ЧП. Здесь ураганным ветром повалило ель.

О том, что большое дерево перегородило пешеходную часть улицы Весенней, горожане сообщили в социальных сетях. Молодая раскидистая ель, видимо, не выдержала напора ураганного ветра и упала прямо поперек улицы. Горожане отметили, дерево было молодым, и очень жаль, что именно оно не выдержало урагана.

Впрочем, некоторые комментаторы отмечают, что это - не единственный урон, который принес с собой ураганный ветер.

«На «Леруа» Ленинградском остановку снесло, во дворе Кемерово-сити не повезло любителям парковаться у мусорок: на их тачки сборник пластика швырнуло», - пишет один из пользователей соцсетей, Макс Алешин.

«На пересечении Пионерского и Ленина вообще мигали мачты уличного освещения, прям светомузыка, особенно если в наушниках идешь», - отметила Жанна Шмидт.

А в Шерегеше от ураганного ветра пострадал целый дом: здесь у здания сорвало кровлю.

ИСТОЧНИК KP.RU

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