2020-03-23T05:52:03+03:00
Происшествия

Жилой дом в Шерегеше лишился крыши из-за ветра

Восстановить кровлю городские власти обещают в кратчайшие сроки
Екатерина РОМАНОВА
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Жилой дом в Шерегеше лишился крыши из-за ветра. ФОТО: Инстаграм пресс-службы Таштагольского районаЖилой дом в Шерегеше лишился крыши из-за ветра. ФОТО: Инстаграм пресс-службы Таштагольского района
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Жителям одного из домов поселка Шерегеш не повезло: здесь ураганным ветром сорвало кровлю с одного из домов.

Чрезвычайное происшествие случилось вечером 22 марта на улице 40 лет Октября. Здесь после того, как поднялся ураганный ветер, на крыше дома № 10 раздался грохот. Как оказалось, ветром сорвало несколько листов кровли.

- Коммунальщики уже вечером начали принимать меры по защите пострадавшего участка от осадков - в районе шел мокрый снег, который усугублялся шквалистым ветром, - сообщил пресс-секретарь администрации Таштагольского района. - По поручению главы района подготовлен необходимый материал, с утра начнутся восстановительные работы.

Напомним, вечером 22 марта по Кузбассу прошел ураганный ветер. Среди последствий разгулявшейся стихии - упавшее дерево на улице Весенней в Кемерове.

ИСТОЧНИК KP.RU

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