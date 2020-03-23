Россельхозбанк снизил ставку на 2 процентных пункта по потребительским кредитам для жителей села

23 Март 2020 2020-03-23T14:34:53+03:00

Изменить размер текста: A A

Россельхозбанк снижает ставку на 2 процентных пункта на потребительский кредит без обеспечения для жителей села. В рамках Государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий», утвержденной Правительством Российской Федерации на 2020-2025 гг., жители села с 2020 года могут получить в Россельхозбанке потребительский кредит по льготной ставке от 3 процентов годовых.

Льготный кредит позволяет клиентам с постоянной регистрацией на сельских территориях (сельских агломерациях) в возрасте от 23 до 65 лет получить денежные средства в сумме до 250 тысяч рублей (жителям Дальневосточного федерального округа и Ленинградской области – до 300 тысяч рублей) на срок до 60 месяцев. Процентная ставка 3 процентов годовых действует при оформлении личного страхования.

Продолжение читайте далее >>

Генеральная лицензия Банка России №3349 (бессрочная).

Партнерский материал.