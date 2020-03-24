24 Март 2020 2020-03-24T14:22:37+03:00

В Кузбассе заработали «горячие линии» по дистанционному обучению в период карантина Фото: Михаил ФРОЛОВ

Получить консультации могут и педагоги, и родители

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В Кузбассе началась работа горячих линий по вопросам дистанционного обучения в период карантина по коронавирусу. Они предназначены для директоров школ, педагогов и родителей.

По вопросам организации дистанционного обучения можно обратиться в Кузбасский региональный институт повышения квалификации и переподготовки работников образования: 8 (384-2) 77-04-88, 8-905-074-7707 с 9.00 до 19.00 (в выходные дни - только сотовый).

Для специалистов организаций среднего профессионального образования действует горячая линия в Кузбасском региональном институте развития профессионального образования: 8-909-517-9914 (технические вопросы), 8-960-904-6441 (вопросы методического сопровождения). Время работы с 9.00 до 19.00, без выходных.

В департаменте образования и науки Кузбасса с 8.00 до 18.00 работают горячие линии:

- 8 (384-2) 58-64-42 (по вопросам дошкольного образования);

- 8 (384-2) 36-37-29 (по вопросам общего образования);

- 8 (384-2) 36-91-63 (по вопросам дополнительного образования детей);

- 8 (384-2) 58-47-34 (по вопросам высшего образования);

- 8 (384-2) 36-57-15 (по вопросам среднего профессионального образования);

- 8-905-075-18-45 (работает в выходные дни с 10.00 до 18.00).

Также можно получить консультации по федеральным горячим линиям:

- 8-800-200-91-85 - по вопросам методической поддержки учителей и родителей;

- 8 (495) 984-89-19 - по координации деятельности региональных и муниципальных органов управления образованием и руководителей образовательных организаций;

- 8 (977) 978-29-69, 978-30-31 - по вопросам среднего профессионального образования;

- 8 (985) 457-67-15 – по вопросам движения «Абилимпикс»; для лиц с ОВЗ и инвалидов.

ИСТОЧНИК KP.RU