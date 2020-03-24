Губернатор Кузбасса рассказал о сроках каникул в школах

24 Март 2020 2020-03-24T03:51:14+03:00

Он объяснил, как будут учиться дети с 1 апреля

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С 23 марта у кузбасских школьников начались весенние каникулы. О том, когда они завершатся и как дальше будет организован учебный процесс, рассказал губернатор Сергей Цивилев.

- Получаю много вопросов о сроках каникул для учащихся, - написал губернатор на своей странице в соцсетях. - Студентов мы перевели на дистанционное обучение, а школьники должны выйти с каникул 1 апреля, но заниматься ребята будут дистанционно.

При этом родители детей более младшего возраста – тех, которые посещают детсад – вправе решать сами, где будет находиться ребенок. Детские сады продолжают работать в обычном режиме, их посещение остается свободным – на усмотрение родителей. Если же те решать оставить дошкольника дома, эти дни оплачивать не придется.

Если остались вопросы по организации учебного процесса или работе образовательных учреждений, задать их можно по телефонам горячих линий:

⠀• 8 (3842) 58-64-42 (по вопросам дошкольного образования);

⠀• 8 (3842) 36-37-29 (по вопросам общего образования);

⠀• 8 (3842) 36-91-63 (по вопросам дополнительного образования детей);

⠀• 8 (905) 075-18-45 (работает в выходные дни с 10:00 до 18:00).

Напомним: задать вопросы по поводу профилактики коронавирусной инфекции теперь можно, позвонив с мобильного телефона на номер 115. Владельцы стационарных телефонов могут воспользоваться номером горячей линии (384-2) 555-115. Также продолжают работать телефоны горячей линии 8-800-201-25-22 и 112.

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ИСТОЧНИК KP.RU