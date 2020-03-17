10 наивных вопросов о коронавирусе в Кузбассе

В Кузбассе зарегистрированы два случая коронавирусной инфекции. О том, как развивается ситуация, готовы ли врачи к приему таких больных и как не заразиться коронавирусной инфекцией, рассказали специалисты кузбасского минздрава и регионального Роспотребнадзора.

Сколько человек в Кузбассе заболело коронавирусной инфекцией?

По данным на 11 марта коронавирус зарегистрирован у двух кузбассовцев. Оба незадолго до этого побывали за границей. 7 марта они прилетели в Шереметьево, оттуда отправились самолетом в Новосибирск, затем – в Кемерово личным транспортом.

- В течение всего этого времени оба кемеровчанина находились под медицинским наблюдением: данные о них передал Роспотребнадзор по Московской области, - сообщила Надежда Кутькина, заместитель руководителя регионального управления Роспотребнадзора. – Им были выданы постановления о наблюдении и изоляции. Первичное лабораторное исследование в Кемерове подтвердило короновирусную инфекцию, а позже эти данные подтвердили в «Векторе».

Оба кузбассовца находились в изоляции, так же как и те, с кем они контактировали. У шестерых человек, с кем общались заболевшие коронавирусом, лабораторные исследования не подтвердили наличие вируса. У одной из контактировавших врачи диагностировали грипп. Четверых из них уже готовят к выписке.

Где находятся люди с коронавирусной инфекцией?

Оба кузбассовца, у которых подтверждена коронавирусная инфекция, находятся в инфекционной больнице, в изоляции. Те, кто с ними контактировал – в изоляции дома или также в больнице.

- У одного из них практически нет симптомов. У другого - состояние между легкой и средней степенью тяжести: температура чуть выше 37, небольшой кашель и боль в груди, - рассказал замгубернатора Кузбасса по вопросам социального развития Алексей Цигельник. - Ухудшения состояния не наблюдается.

Кузбассовцам рекомендуют без нужды не покидать регион.Фото: Алексей БУЛАТОВ

Хватит ли мест, если появятся еще заболевшие?

- В больницах у нас к приему таких пациентов готовы. Для них выделен отдельный корпус, отдельный медицинский персонал, который работает с этими пациентами, - отметила Елена Зеленина, заместитель начальника минздрава Кузбасса. - И этот медицинский персонал не будет выходить из больницы и контактировать с другими. Медики в этом корпусе будут переведены фактически на режим военного времени, работать, не уходя с рабочего места.

В отдельном корпусе инфекционной кемеровской больницы могут разместиться до 380 человек. Кроме того, для людей, контактировавших с теми, у кого подтвердился коронавирус, в селе Березово на базе отдыха «Притомье» организован пункт временного пребывания, рассчитанный на 60 мест.

Сейчас на прием заболевших коронавирусом ориентированы две инфекционные больницы – в Кемерове и Новокузнецке. При первой же необходимости таких больных могут принять больницы в девяти территориях Кузбасса. А при наихудшем развитии ситуации все клиники региона в течение нескольких часов могут быть перепрофилированы для прием коронавирусных больных.

Для больных коронавирусом необходимы аппараты искусственно вентиляции легких (ИВЛ). Если ли они в достаточном количестве в Кузбассе для оказания им помощи?

- В распоряжении больниц имеется 726 аппаратов искусственной вентиляции легких. Они находятся в медицинских организациях, при необходимости они будут собраны и переданы тем больницам, где они требуются, - отметил амгубернатора Кузбасса по вопросам социального развития Алексей Цигельник.

В аптеках масок нет!

Положен ли больничный при коронавирусе и в каких случаях?

Провести две недели в изоляции и, соответственно, на больничном, обязаны граждане, которые вернулись из стран эпидемически неблагополучных.

- Те люди, которые находятся в карантине в изоляции или самоизоляции, сами вернулись или контактировали с людьми, вернувшимися из стран, неблагополучных по коронавирусу, действительно получают оплачиваемые больничные листы, - отметила Елена Брусина главный областной специалист, госпитальный эпидемиолог. - Что же касается остальных людей, на сегодняшний день нет необходимости добровольно уходить в изоляцию.

Так что кузбассовцы, которые никуда не выезжали, а просто решили не водить ребенка в детский сад и в течение некоторого времени оставаться с ним дома, не смогут получить за это больничный лист.

Почему школы и вузы не работают, а сады работают?

Все образовательные учреждения – школы, вузы, профессиональные училища и колледжи – получили рекомендации перейти на дистанционную форму обучения. Так, школьники получают задания и сдают выполненные работы через сервис «Электронная школа». Студентам также в большинстве своем нет необходимости посещать занятия.

- Каждый руководитель учебного заведения сам принимает решение, в какой форме проводить обучение или прекратить его на время, - отметил амгубернатора Кузбасса по вопросам социального развития Алексей Цигельник.

А вот в детских садах по-прежнему принимают детей. Это связано с тем, что не все родители дошкольников могут оставаться дома со своими малышами. Поэтому работающие родители могут водить или не водить ребенка в сад по своему усмотрению.

Во всех детских садах усиливается противоэпидемический режим, ни одного ребенка с признаками заболевания не примут в группу. Кроме того, в садах особое внимание будут уделять влажной уборке, профилактической дезинфекции.

Школы и вузы - на дистанционном обучении, а сады пока принимают детей.Фото: Иван МАКЕЕВ

Кто находится в зоне риска по заболеванию?

Больше всего опасен вирус для людей старше 50 лет: к этому возрасту у большинства имеются хронические заболевания, и коронавирусная инфекция может стать «последней каплей» для людей с ослабленным здоровьем. При этом чем моложе человек, тем легче он переносит болезнь.

- В 80% случаев люди переносят коронавирусную инфекцию в легкой форме. На сегодняшний день известно, что дети очень мало вовлекаются в этот процесс и болеют нетяжело, - ответила Елена Брусина, главный областной специалист, госпитальный эпидемиолог. - Молодые люди, как правило, болеют нетяжело. Но они должны понимать: когда они инфицированы, они – источники инфекции. И с точки зрения социальной ответственности даже при хорошем самочувствии будет правильным не посещать места с массовым скоплением людей.

Оксолиновая мазь и маски не сильно помогут.Фото: Екатерина РОМАНОВА

Что делать, чтобы не заболеть?

- Ношение масок для здоровых людей не имеет большого эффекта, это – не панацея, - отметила Елена Зеленина, замначальника минздрава Кузбасса. - А вот социальная изоляция, мытье рук, лица, промывание носа и своевременное выявление и лечение, как показал опыт КНР, влияет на снижение уровня заболеваемости.

Снизить риск заболевания коронавирусом помогут обычные антисептичкские салфетки и спиртосодержащие жидкости, которыми рекомендуют протирать руки, гаджеты, клавиатуру, ручки дверей, дужки очков и прочие поверхности. Мужчинам, возможно, стоит на время отказаться от рукопожатий.

К слову, специалисты отмечают: доказанного эффекта гарантированного предотвращения инфицирования какого-либо средства на сегодняшний момент нет. Так что и оксолиновая мазь, и марлевые повязки и маски больше оказывают психологический эффект. Если же вы уверены, что маска защитит, помните простые правила: носить маску можно не более двух часов, а потом ее нужно выбрасывать. Маска или марлевая повязка должна закрывать и нос, и рот. К слову, она более эффективна тогда, когда ее надевает уже заболевший человек: так он не будет распространять вирус.

Осторожно, мошенники!

На волне появления коронавируса в Кузбассе активизировались и мошенники. Они звонят по телефону и предлагают пройти обследование на коронавирус или даже приобрести лекарство от страшной болезни. Специалисты отметили: в настоящее время обследование проводится только тем, кто побывал в эпидемически неблагополучных странах или же контактировал с такими людьми. При этом тесты делаются только в условиях стационара.

Что же касается «лекарства от коронавируса», то его попросту не существует. Это новый вирус, не изученный, и на создание и тестирование препаратов, способных воздействовать на него попросту не хватило бы времени. Лечение тех, кто заболел коронавирусом, ведется симптоматическое.

Музеи, театры и прочие учреждения культуры работают, однако массовые мероприятия отменяются или переносятся. ФОТО: Анна Захарова, НХМ.

Отменяются ли из-за коронавируса спектакли, концерты и выставки?

На сегодняшний день нет категорического запрета на проведение спектаклей и концертов. Согласно распоряжению губернатора Сергея Цивилева, всем учреждениям рекомендовано отменить или перенести мероприятия. Однако решение об этом принимают руководители культурных учреждений и организаторы туров.

Сейчас в Кузбассе работает горячая линия по коронавирусной инфекции. Все вопросы можно задать по телефонам: 8 - 800-201-25-22; 112 и электронной почте: CoVID-kemerovo@yandex.ru.

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