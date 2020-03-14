14 Март 2020 2020-03-14T16:56:11+03:00

Маска не поможет: кузбассовцам рассказали, как спастись от коронавируса Фото: Алексей БУЛАТОВ

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В кузбассе 14 марта зафиксированы два случая коронавирусной инфекции. Какие средства эффективны для профилактики страшного заболевания, а какие – не очень, рассказали в кузбасском минздраве.

- Ношение масок для здоровых людей не имеет эффективности, кроме психологического успокоения, - отметила Елена Зеленина, замначальника минздрава Кузбасса. - А вот социальная изоляция, мытье рук и своевременное выявление и лечение, как показал опыт КНР, влияет на снижение уровня заболеваемости.

Однако есть ряд средств профилактики, которые помогут снизить риск заболевания коронавирусом. Это обычные антисептичкские салфетки и спиртосодержащие жидкости, которыми рекомендуют протирать руки, гаджеты, клавиатуру, ручки дверей, дужки очков и прочие поверхности. Мужчинам, возможно, стоит на время отказаться от рукопожатий. И всем, независимо от пола и возраста необходимо соблюдать простые правила гигиены: почаще мыть руки и лицо, промывать нос.

Напомним, 14 марта у двоих кузбассовцев подтвердилось наличие коронавирусной инфекции. В этот же день губернатор Сергей Цивилев подписал распоряжение о введении режима повышенной готовности из-за ситуации с коронавирусом.

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ИСТОЧНИК KP.RU