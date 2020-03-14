Наличие коронавируса подтвердилось у двух пациентов из Кемерова
Заболевание коронавирусной инфекцией нового типа подтвердилось у двух жителей Кемерова. В связи с этим правительство Кузбасса принимает ряд мер по защите населения от дальнейшего распространения заболевания.
В субботу, 14 марта, прошло заседание межведомственного штаба, на котором было подтверждено наличие коронавируса у двух пациентов. Сейчас оба находятся под наблюдением врачей в городской инфекционной больнице №8. Заболевшие изолированы и получают необходимое лечение.
Кроме того, еще один человек с подозрением на коронавирус госпитализирован в Новокузнецке, у него уточняется диагноз.
-Все медицинские учреждения Кузбасса приведены в режим готовности, - сообщили в областном правительстве. - Разработан порядок приема пациентов с подозрением на коронавирус, проведены подготовительные мероприятия, имеется необходимое количество медикаментов и средств индивидуальной защиты.
Сейчас для контроля за ситуацией всем пассажирам, прибывающим в Кемерово через международный аэропорт имени Леонова, проводится бесконтактное измерение температуры. А прибывших из стран с неблагоприятной обстановкой просят сообщать о дате прилета медикам. Врачи расскажут о правилах 14-дневной изоляции, сроках обследования на наличие коронавируса и медицинского наблюдения.
Напомним, что с 10 марта в регионе работает «горячая линия» для тех, кто прилетает из опасных по коронавирусу стран. Единый номер 8-800-201-2522 открыт на базе Кемеровского областного центра медицины катастроф.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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