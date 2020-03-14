Наличие коронавируса подтвердилось у двух пациентов из Кемерова

Заболевание коронавирусной инфекцией нового типа подтвердилось у двух жителей Кемерова. В связи с этим правительство Кузбасса принимает ряд мер по защите населения от дальнейшего распространения заболевания.

В субботу, 14 марта, прошло заседание межведомственного штаба, на котором было подтверждено наличие коронавируса у двух пациентов. Сейчас оба находятся под наблюдением врачей в городской инфекционной больнице №8. Заболевшие изолированы и получают необходимое лечение.

Кроме того, еще один человек с подозрением на коронавирус госпитализирован в Новокузнецке, у него уточняется диагноз.

-Все медицинские учреждения Кузбасса приведены в режим готовности, - сообщили в областном правительстве. - Разработан порядок приема пациентов с подозрением на коронавирус, проведены подготовительные мероприятия, имеется необходимое количество медикаментов и средств индивидуальной защиты.

Сейчас для контроля за ситуацией всем пассажирам, прибывающим в Кемерово через международный аэропорт имени Леонова, проводится бесконтактное измерение температуры. А прибывших из стран с неблагоприятной обстановкой просят сообщать о дате прилета медикам. Врачи расскажут о правилах 14-дневной изоляции, сроках обследования на наличие коронавируса и медицинского наблюдения.

Напомним, что с 10 марта в регионе работает «горячая линия» для тех, кто прилетает из опасных по коронавирусу стран. Единый номер 8-800-201-2522 открыт на базе Кемеровского областного центра медицины катастроф.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Обследование пациентов из Кемерова с подозрением на коронавирус продолжается

Накануне двух жителей Кемерова госпитализировали с подозрением на коронавирус нового типа. Официально информация о состоянии кемеровчан еще не подтверждена. Обследование пациентов продолжается.(подробности)

С подозрением на коронавирус двух человек госпитализировали в Кемерове

С подозрением на заболевание коронавирусом нового типа в Кемерове были госпитализированы два человека. Об этом сообщил в соцсетях губернатор Кузбасса Сергей Цивилев. Они были доставлены в инфекционную больницу и находятся под наблюдением врачей. Пациентам будут проведены дополнительные анализы, после чего будет установлен точный диагноз. (подробности)

Горячую линию по коронавирусу создали в Кузбассе

В Кузбассе заработал телефон горячей линии. В первую очередь он предназначен для тех, кто прибыл из эмидемически неблагополучных стран по коронавирусу.

Единый номер горячей линии открыт на базе Кемеровского областного центра медицины катастроф с 10 марта. Специалисты просят всех побывавших в странах с неблагоприятной эпидемиологический ситуацией сообщать о своем прибытии в Кузбасс и дате пересечения государственной границы Российской Федерации. (подробности)

В Кемерове госпитализировали двух прибывших из Китая туристов

Во вторник, 28 января, двух туристов, прибывших в Кемерово из Китая, госпитализировали. Они находятся в инфекционной больнице. (подробности)

Кузбассовцам рассказали, как избежать коронавируса

Специалисты кузбасского Роспотребнадзора рассказали о том, как избежать коронавирусной инфекции. Особенно актуально это оказалось после того, как двух кемеровчан госпитализировали с подозрением на нее. (подробности)

В аэропортах Кузбасса будут досматривать багаж пассажиров

В аэропортах Кузбасса будут досматривать багаж пассажиров, прилетающих из стран Юго-Восточной Азии из-за вспышки коронавируса.(подробности)

Авиакомпания отменила рейсы из Кемерова в Китай

Авиакомпания NordStar временно заморозила популярный маршрут на китайский остров Хайнань из-за вспышки коронавируса.(подробности)

Из аэропорта в больницу: в Кузбассе будут госпитализировать пассажиров с признаками ОРВИ

В воздушных гаванях региона принимают дополнительные меры безопасности в связи с коронавирусом. (подробности)