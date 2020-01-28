Авиакомпания отменила рейсы из Кемерова в Китай

28 Янв. 2020 2020-01-28T11:49:33+03:00

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Авиакомпания NordStar временно заморозила популярный маршрут на китайский остров Хайнань из-за вспышки коронавируса.

Отмена рейсов запланирована до марта, сообщают представители компании корреспондентам РИА Новости. Сейчас самолеты лишь доставляют туристов из России обратно на родину.

- Мы отменили рейсы до конца зимнего расписания - до 22 марта, пока не нормализуется ситуация в Китае. У нас (из китайских направлений) только Санья, - сообщает источник.

NordStar летает в Санью из Кемерова, Новосибирска, Иркутска, Читы, Хабаровска, Владивостока и Красноярска.

Отменим, кузбасские актеры были вынуждены отменить гастроли в Китай. Запланированное на 24 января турне Губернаторского театра «Сибирский калейдоскоп», ансамбля Оркестра русских народных инструментов и солиста Олега Маликова не состоялось из-за распространения коронавируса.

Также ранее сообщалось, что в кузбасских аэропортах усилен санитарно-карантинный контроль. Теперь всех пассажиров с признаками ОРВИ и с подозрением на коронавирусную инфекцию будут немедленно доставлять в больницы.

ИСТОЧНИК KP.RU