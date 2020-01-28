Из аэропорта в больницу: в Кузбассе будут госпитализировать пассажиров с признаками ОРВИ

В кузбасских аэропортах усилен санитарно-карантинный контроль. Теперь всех пассажиров с признаками ОРВИ и с подозрением на коронавирусную инфекцию будут немедленно доставлять в больницы.

Главный санитарный врач Кузбасса Евгений Окс отметил, что такие меры связаны с распространением смертельного коронавируса из Китая. А для того чтобы не допустить его на территорию Кузбасса, уже разрабатывается комплекс мер. Так, медицинский персонал больниц проходит дополнительное обучение по диагностике, лечению и профилактике коронавирусной инфекции. В аэропортах особое внимание уделяют пассажирам, прибывшим с неблагополучных территорий с подозрением на инфекцию или с признаками ОРВИ. Согласно распоряжению, их должны немедленно госпитализировать в ГБУЗ КО «Кемеровская областная клиническая инфекционная больница» или ГБУЗ КО «Новокузнецкая городская клиническая больница № 29». Здесь они будут находиться до исключения диагноза коронавирусной инфекции или полного излечения.

Евгений Окс предложил департаменту охраны здоровья населения Кемеровской области приобрести две штуки изолирующих носилок для транспортировки опасных больных. А работу лаборатории, где исследуется биологический материал лиц, у которых подозревают коронавирус, сделать круглосуточной.

- За январь 2020 года в воздушных пунктах пропуска через государственную границу Российской Федерации Кемерово и Новокузнецк проведен санитарно-карантинный контроль в отношении 29 судов, прибывших из Юго-Восточной Азии, - отметил Евгений Окс. - Санитарно-карантинный контроль всех пассажиров и членов экипажей проводится с использованием прибора для дистанционного измерения температуры тела.

На настоящий момент заболевших коронавирусом не выявлено, а в кузбасских аэропортах дополнительно дезинфицируют воздух.