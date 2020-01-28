28 Янв. 2020 2020-01-28T12:02:12+03:00

Это касается лишь туристов, прилетающих из стран Юго-Восточной Азии

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В аэропортах Кузбасса будут досматривать багаж пассажиров, прилетающих из стран Юго-Восточной Азии из-за вспышки коронавируса.

Как сообщают специалисты Россельхознадзора по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области, принято решение о стопроцентном досмотре ручной клади и багажа туристов, прилетающих из стран Юго-Восточной Азии. Им запрещено перевозить продукты животного происхождения, которые могут являться переносчиками опасного вируса.

Напомним, также в кузбасских аэропортах усилен санитарно-карантинный контроль. Теперь всех пассажиров с признаками ОРВИ и с подозрением на коронавирусную инфекцию будут немедленно доставлять в больницы. Также в аэропортах Кемерова и Новокузнецка приняты дополнительные меры по соблюдению противоэпидемического режима: проведение дезинфекционных мероприятий, обеззараживание воздуха в зоне прилета.

Кроме того, авиакомпания NordStar временно заморозила популярный маршрут на китайский остров Хайнань из-за вспышки коронавируса. Отмена рейсов запланирована до марта. Сейчас самолеты лишь доставляют туристов из России обратно на родину.

ИСТОЧНИК KP.RU