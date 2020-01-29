29 Янв. 2020 2020-01-29T09:28:34+03:00

В Кемерове госпитализировали двух прибывших из Китая туристов Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

С подозрительными симптомами они доставлены в инфекционную больницу

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Во вторник, 28 января, двух туристов, прибывших в Кемерово из Китая, госпитализировали. Они находятся в инфекционной больнице.

В целях недопущения распространения коронавирусной инфекции в Кузбассе усилен санитарно-карантинный контроль в аэропортах. Он и заподозрил у двух туристов - взрослого и ребенка, прибывших с китайского острова Хайнань, респираторные симптомы (кашель, одышка, першение в горле). Сразу из аэропорта туристов доставили в областную инфекционную больницу.

- У пациентов забраны необходимые анализы для уточнения диагноза, - сообщили в кузбасском департаменте здравоохранения.

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ИСТОЧНИК KP.RU