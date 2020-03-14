14 Март 2020 2020-03-14T13:12:56+03:00

С подозрением на коронавирус в Новокузнецке госпитализировали человека Фото: Алексей БУЛАТОВ

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Еще у одного человека заподозрили коронавирусную инфекцию. Сейчас он находится в больнице города Новокузнецка.

Врачи уточняют диагноз у одного из пациентов, который находится в больнице города Новокузенецка. Его поместили под карантин с подозрением на коронавирусную инфекцию. К слову, сегодня, 14 марта, наличие опасного вируса подтвердилось у двух пациентов кемеровской больницы №8

Сейчас правительство Кузбасса принимает все необходимые меры для того, чтобы защитить регион от коронавируса.

- Все медицинские учреждения Кузбасса приведены в режим готовности: разработан порядок приема пациентов с подозрением на коронавирус, проведены подготовительные мероприятия, имеется необходимое количество медикаментов и средств индивидуальной защиты, - сообщает пресс-служба администрации правительства Кузбасса. - Пассажиры международных рейсов, прилетающие в аэропорт Кемерово имени Леонова, проходят бесконтактное измерение температуры.

Напомним, в Кузбассе работает горячая линия для граждан, прибывших из стран с неблагополучной ситуацией по коронавирусу. Единый номер «горячей линии» 8-800-201-2522 открыт на базе Кемеровского областного центра медицины катастроф. Также можно звонить на телефон 112.

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ИСТОЧНИК KP.RU