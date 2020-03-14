2020-03-14T15:28:12+03:00
Общество

Сергей Цивилев подписал распоряжение о введении режима повышенной готовности в Кузбассе

Эта нужно, чтобы предотвратить распространение коронавируса в регионе
Екатерина РОМАНОВА
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Сергей Цивилев подписал распоряжение о введении режима повышенной готовности. ФОТО: пресс-служба администрации правительства КузбассаСергей Цивилев подписал распоряжение о введении режима повышенной готовности. ФОТО: пресс-служба администрации правительства Кузбасса
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Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев подписал распоряжение о введении режима «Повышенная готовность» на территории Кузбасса. Это вынужденная мера, которая поможет не допустить распространения коронавирусной инфекции в Кузбасса.

Это распоряжение адресовано в первую очередь руководителям всех уровней – от городских администраций до небольших компаний. Также есть рекомендации и для всех кузбассовцев. Чтобы не допустить распространения коронавируса, в первую очередь вводятся ограничения для проведения массовых мероприятий. Так, все они переносятся на более поздний срок. Если же перенести мероприятия невозможно и оно является чрезвычайно важным и неотложным, число участников в нем не должно превышать 1000 человек.

Руководителям образовательных учреждений рекомендовано при наличии такой возможности перевести обучающихся на дистанционные формы обучения. А всем жителям Кузбасса рекомендуют отказаться от поездок в эпидемически неблагополучные страны и регионы РФ, а также от посещения развлекательных, спортивных и других массовых мероприятий.

ИСТОЧНИК KP.RU

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