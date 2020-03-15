2020-03-15T05:10:42+03:00
Общество

Кузбасским школам рекомендовано перейти на дистанционное обучение из-за коронавируса

В регионе подтверждены первые случаи заболевания
Ирина АВТУШКО
Поделиться:
Кузбасским школам рекомендовано перейти на дистанционное обучение из-за коронавирусаКузбасским школам рекомендовано перейти на дистанционное обучение из-за коронавирусаФото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

Кузбасским школам рекомендовано перейти на дистанционную схему обучения из-за инфекции коронавируса нового типа. Это связано с тем, что в области официально подтверждены первые случаи заражения.

Рекомендации организовать образовательный процесс дистанционно отражены в постановлении «О введении режима «Повышенная готовность» на территории Кемеровской области – Кузбасса и мерах по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», которое подписал губернатор Сергей Цивилев. Документом рекомендовано с 16 марта ввести в школах двухнедельные каникулы с организацией дистанционного обучения, а организациям СПО и вузам организовать дистанционное обучение.

-В Кузбассе создан ресурс «Электронная школа 2.0», через который школьники смогут общаться со своими учителями, получать домашние задания. Также есть портал «Российской электронной школы», который доступен всем желающим. Он содержит более 120 тысяч уникальных заданий и видеоуроков от лучших педагогов страны, - сообщила начальник областного департамента образования Софья Балакирева.

Также до особого распоряжения отменяются областные мероприятия с участием детей, в том числе профильные смены. Рекомендовано отменить массовые детские мероприятия, ограничить выезд педагогов и учащихся за пределы Кузбасса и приглашение школьников и учителей из других регионов.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Кемеровчанин поднял с земли предмет и попал в полицию
Пенсионерка из Белова получила смс и лишилась сбережений
Автомобиль врезался в столб на проспекте Шахтеров в Кемерове
Из-за коронавируса в Кемерове отменен финальный матч чемпионата России по хоккею с мячом
Кузбасским школам рекомендовано перейти на дистанционное обучение из-за коронавируса
Для больных коронавирусом в кузбасской больнице выделен корпус
Маска не поможет: кузбассовцам рассказали, как спастись от коронавируса
В кузбасском минздраве сообщили, откуда прибыли заболевшие коронавирусом
«97 человек под наблюдением»: специалисты рассказали о ситуации с коронавирусом в Кузбассе
Сергей Цивилев подписал распоряжение о введении режима повышенной готовности в Кузбассе
В Кузбассе женщина несколько месяцев обворовывала родственницу
С подозрением на коронавирус в Новокузнецке госпитализировали человека
Полицейские просят кузбассовцев помочь в розыске подозреваемой в мошенничестве
В воскресенье в Кузбассе потеплеет до +8 градусов
Кемеровчанин сядет в тюрьму за пьяную езду
В Калтане строят многоквартирный дом для льготников
Кузбасская больница задолжала поставщику более миллиона рублей
Пожарные спасли четырех человек из горящей многоэтажки в Кемерове
Кузбасские полицейские получили 99 новых автомобилей
В Междуреченске под тяжестью снега обвалилась крыша жилого дома
В центре Кемерова перекроют движение из-за военных