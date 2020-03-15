Кузбасским школам рекомендовано перейти на дистанционное обучение из-за коронавируса

15 Март 2020 2020-03-15T05:10:42+03:00

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Кузбасским школам рекомендовано перейти на дистанционную схему обучения из-за инфекции коронавируса нового типа. Это связано с тем, что в области официально подтверждены первые случаи заражения.

Рекомендации организовать образовательный процесс дистанционно отражены в постановлении «О введении режима «Повышенная готовность» на территории Кемеровской области – Кузбасса и мерах по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», которое подписал губернатор Сергей Цивилев. Документом рекомендовано с 16 марта ввести в школах двухнедельные каникулы с организацией дистанционного обучения, а организациям СПО и вузам организовать дистанционное обучение.

-В Кузбассе создан ресурс «Электронная школа 2.0», через который школьники смогут общаться со своими учителями, получать домашние задания. Также есть портал «Российской электронной школы», который доступен всем желающим. Он содержит более 120 тысяч уникальных заданий и видеоуроков от лучших педагогов страны, - сообщила начальник областного департамента образования Софья Балакирева.

Также до особого распоряжения отменяются областные мероприятия с участием детей, в том числе профильные смены. Рекомендовано отменить массовые детские мероприятия, ограничить выезд педагогов и учащихся за пределы Кузбасса и приглашение школьников и учителей из других регионов.

ИСТОЧНИК KP.RU