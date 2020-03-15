15 Март 2020 2020-03-15T04:54:34+03:00

Из-за коронавируса в Кемерове отменен финальный матч чемпионата России по хоккею с мячом. Фото: Виктор ИВАНОВ/ФХСМ

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В Кемерове отменен финальный матч Чемпионата России по хоккею с мячом среди мужских команд. Это связано с тем, что в городе у двоих человек официально подтверждено заболевание коронавирусной инфекцией.

Напомним, областной центр впервые с 2012 года выиграл право принимать у себя главный матч страны. В поединке должны были встретиться две сильнейший команды чемпионата – СКА «Нефтяник» из Хабаровска и московское «Динамо».

-14 марта, в Федерацию хоккея с мячом России поступило письменное обращение за подписью Губернатора Кемеровской области о невозможности (отмене) проведения финального матча в городе Кемерово из-за угрозы распространения новой коронавирусной инфекции, - говориться в официальном сообщении на сайте спортивного ведомства.

ИСТОЧНИК KP.RU