14 Март 2020 2020-03-14T16:36:58+03:00

«97 человек под наблюдением»: специалисты рассказали о ситуации с коронавирусом в Кузбассе Фото: Олег УКЛАДОВ

Изменить размер текста: A A

97 кузбассовцев сейчас находятся под наблюдением врачей из-за вспышки коронавирусной инфекции. Двое кузбассовцев, прибывших из-за рубежа, сейчас находятся в больнице с подтвержденным диагнозом коронавирусной инфекции.

На брифинге, посвященном ситуации с коронавирусом в Кузбассе, специалисты Департамента здравоохранения Кузбасса и Роспотребнадзора сообщили о том, что четверо кузбассовцев сейчас находятся под наблюдением врачей. Все они контактировали с двумя кузбассовцами, у которых подтверждена коронавирусная инфекция.

Трое кузбассовцев с признаками ОРВИ находятся дома, в самоизоляции. Они поддерживают постоянный контакт с врачами, проходят необходимое обследование. Еще один кузбассовец госпитализирован. Наличие коронавирусной инфекции у всех четверых пока не подтверждено.

Кроме того, в настоящий момент в Кузбассе, по данным замглавы кузбасского управления Роспотребнадзора Надежды Кутькиной, под наблюдением находятся 97 человек. Все они прибыли из эпидемиологически опасных стран. Всего же в Кузбассе пос начала развития ситуации с коронавирусной инфекцией обследовано более 200 человек.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Сергей Цивилев подписал распоряжение о введении режима повышенной готовности в Кузбассе

Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев подписал распоряжение о введении режима «Повышенная готовность» на территории Кузбасса. Это вынужденная мера, которая поможет не допустить распространения коронавирусной инфекции в Кузбасса. (подробности)

С подозрением на коронавирус в Новокузнецке госпитализировали человека

Еще у одного человека заподозрили коронавирусную инфекцию. Сейчас он находится в больнице города Новокузнецка. (подробности)

Обследование пациентов из Кемерова с подозрением на коронавирус продолжается

Накануне двух жителей Кемерова госпитализировали с подозрением на коронавирус нового типа. Официально информация о состоянии кемеровчан еще не подтверждена. Обследование пациентов продолжается.(подробности)

С подозрением на коронавирус двух человек госпитализировали в Кемерове

С подозрением на заболевание коронавирусом нового типа в Кемерове были госпитализированы два человека. Они были доставлены в инфекционную больницу и находятся под наблюдением врачей. (подробности)

Горячую линию по коронавирусу создали в Кузбассе

В Кузбассе заработал телефон горячей линии. В первую очередь он предназначен для тех, кто прибыл из эмидемически неблагополучных стран по коронавирусу. (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU