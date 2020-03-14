Для больных коронавирусом в кузбасской больнице выделен корпус

14 Март 2020 2020-03-14T19:11:08+03:00

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В кузбасской больнице для больных коронавирусом выделен целый корпус, где одновременно может расположиться до 380 человек. Врачи, работающие в этом корпусе, не смогут покидать больницу.

На брифинге, посвященном ситуации с коронавирусной инфекцией в Кузбассе, специалисты рассказали, что минздрав региона был готов к такому развитию ситуации. Ведь кузбассовцы свободно передвигаются не только между городами России, но им выезжают за рубеж. А значит, появление коронавируса в регионе было лишь вопросом времени.

- В больницах у нас к приему таких пациентов готовы. Для них выделен отдельный корпус, отдельный медицинский персонал, который работает с этими пациентами, - отметила Елена Зеленин, заместитель начальника минздрава Кузбасса. - И этот медицинский персонал не будет выходить из больницы и контактировать с другими. Медики в этом корпусе будут переведены фактически на режим военного времени, работать, не уходя с рабочего места.

В кемеровской больнице в отдельном корпусе инфекционной больницы могут разместиться до 380 человек. Кроме того, для людей, контактировавших с теми, у кого подтвердился коронавирус, в селе Березово на базе отдыха «Притомье» организован пункт временного пребывания, рассчитанный на 60 мест.

Прямую трансляцию с брифинга по ситуации с коронавирусом в Кузбассе можно посмотреть здесь

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ИСТОЧНИК KP.RU