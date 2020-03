Кузбасские врачи присоединились к всемирному флешмобу #StayHome. Они призывают жителей региона – и не только – оставаться дома во время эпидемии коронавируса.

Врачи всего мира просят: оставайтесь дома, чтобы не дать коронавирусу и дальше распространяться! Первыми в интернете запустили флешмоб #StayHome запустили врачи из Малайзии: они сфотографировались в рабочей одежде и плакатами с призывом оставаться дома. Флешмоб мгновенно подхватили врачи из разных стран – в том числе и из Кузбасса. Так, специалисты Кемеровского областного центра медицины катастроф выложили снимки с призывом остановить коронавирусную инфекцию, соблюдая простые правила.

Врач-реаниматолог Сергей Соханев. ФОТО: Антон Дужик.

На одном из снимков оставаться дома кузбассовцев призывает врач Центра медицины катастроф.

- Наш доктор Сергей Соханев демонстрирует солидарность с медиками всего мира, присоединившись ко всемирному флеш-мобу «We stay here for you. Please stay home for us», - сообщает Антон Дужик, пресс-секретарь Центра медицины Катастроф.

В руках у врача-реаниматолога Сергея Соханева листы с надписью: «Мы ради вас остались на работе. Вы ради нас останьтесь дома».

К слову, в тот момент, когда был сделан снимок, врач Сергей Соханев находился в аэропорту имени Леонова: его бригада – вместе со специалистами Роспотребнадзора – встречала пассажиров самолета из Вьетнама.

«Останьтесь дома»»: кузбасские врачи присоединились к всемирному флешмобу. ФОТО: Антон Дужик.

Не остались в стороне и операторы Горячей линии Центра – именно они с 10 марта принимают многочисленные звонки, которые касаются коронавируса. Среди операторов, которые работают в круглосуточном режиме, есть и представители Всероссийского общественного движения «Волонтеры – медики» в Кемеровской области.

- Сложно себе представить, сколько негатива, буквально, выливается на операторов от звонящих людей. Спасибо сотрудникам Центра медицины катастроф и ребятам-волонтерам, которые самоотверженно трудятся, невзирая на усталость! – так гласит подпись к фотоснимку.

К слову, врачи Кемеровской областной клинической инфекционной больницы, которые занимаются лечение заразившихся коронавирусной инфекцией, не покидают стен больницы. Они работают «вахтовым методом», постоянно находятся в отделении, фактически живут здесь. Кузбасские врачи отказываются от комфорта, общения с родными, личной жизни для того, чтобы остановить коронавирусную инфекцию. Жителей региона они просят лишь о том, чтобы те как можно больше оставались дома. Тогда их старания будут ненапрасными.

Напомним: задать вопросы по поводу профилактики коронавирусной инфекции теперь можно, позвонив с мобильного телефона на номер 115. Владельцы стационарных телефонов могут воспользоваться номером горячей линии (384-2) 555-115 (384-2) 555-115. Также продолжают работать телефоны горячей линии 8-800-201-25-22 и 112.

