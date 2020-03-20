20 Март 2020 2020-03-20T11:45:38+03:00

Как выглядят врачи, бюрющиеся с коронавирусом в Кемерове. ФОТО: Инстаграм Кемеровской областной клинической инфекционной больницы.

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Появились фотографии из закрытого инфекционного отделения кемеровской больницы, где находятся заболевшие коронавирусом. Пятеро врачей, не покидающих стены больницы, поделились снимками.

Каждый день пять врачей-инфекционистов ведут борьбу с коронавирусной инфекцией. Это они заботятся о заболевших, проводят тесты, следят за их состоянием, дают необходимые лекарства. Снимок, на котором изображены четверо из них, появился в Instagram Кемеровской областной клинической инфекционной больницы.

«Рискуя здоровьем, оставив своих близких и родных людей, отложив все свои дела и заботы, они вместе с пациентами живут в изоляции от окружающего мира! - так прокомментирован снимок. - Мы просим всех поддержать наших медиков в этой нелегкой борьбе! И соблюдать все необходимые правила, чтобы ограничить распространение вируса!»

Напомним, врачи, работающие с заболевшими коронавирусной инфекцией, постоянно находятся в больнице и не покидают ее ни на минуту. Для них в отделении созданы необходимые бытовые условия. На данный момент пяти специалистов достаточно, чтобы наблюдать за состоянием тех, кто находится в больнице.

Напоминаем, что всем гражданам, прибывшим из эпидемически неблагополучных стран, необходимо сразу же сообщить о своем возвращении в Россию и о датах пребывания в других странах по телефону горячей линии: 8-800-201-25-22 или 112 и электронной почте CoVID-kemerovo@yandex.ru. Кроме того, о возвращении необходимо сообщить в свою медорганизацию по месту прикрепления полиса ОМС или ДМС.

По прибытии в течение 14 календарных дней противопоказаны контакты с другими людьми.

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ИСТОЧНИК KP.RU